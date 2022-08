Diogo Moreira consigue la primera pole de un brasileño en Moto3

El piloto brasileño Diogo Moreira (KTM) ha conquistado la pole para la carrera de Moto3 del Gran Premio de Gran Bretaña, duodécima prueba del Mundial de motociclismo y primera tras el parón estival, por delante del español Izan Guevara (GasGas), mientras que el líder del Mundial, Sergio García Dols (GasGas), partirá undécimo en busca de defender su posición de privilegio en la general.

De esta manera, Moreira conquista la primera pole de su vida y también la primera para un brasileño en la categoría pequeña, liderando la jornada exitosa del MT Helmets-MSI, que logró que su otro piloto, el japonés Ryusei Yamanaka, se aupase a la primera línea de parrilla, tercero.

Mientras, Guevara, a tres puntos de García Dols en el campeonato, tendrá una oportunidad de oro saliendo desde la segunda plaza para arrebatar el liderato a su compañero del Gaviota GasGas Aspar Team, que tendrá que remontar posiciones si quiere mantenerse en lo más alto de la tabla de pilotos.

