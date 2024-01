Carles Falcón tiene cinco costillas fracturadas y no será operado hasta que baje el edema

Los servicios médicos del hospital de Riad en el que está ingresado el piloto español Carles Falcón han aplazado la operación de urgencia que debía subsanar la fractura en la vértebra C2 puesto que "la prioridad actual" es rebajar el edema cerebral, informó en la noche de este lunes el equipo 'TwinTrail Racing'. Falcón sigue en coma inducido en la unidad de cuidados intensivos y los médicos, que siguen haciéndole las pruebas que establece el protocolo, confirmaron durante este lunes la fractura de un total de cinco costillas, la muñeca izquierda y una clavícula.



El piloto catalán fue ingresado en la madrugada de este lunes en el hospital de Riad y sigue desde entonces en la UCI, después de que este pasado domingo fuera reanimado tras una caída en la que perdió el pulso durante la segunda etapa del Dakar 2024. Durante la tarde del domingo se le hicieron pruebas en un centro hospitalario de Ad Duwadimi, que confirmaron un edema cerebral y la fractura de su vértebra C2, además de la necesidad de trasladarlo a un hospital de Riad.



El equipo expuso que Falcón "está acompañado de su equipo Isaac, Aleix y Carla, amigos muy cercanos que le ofrecen el apoyo y cariño que necesita en este momento" y su familia "está en contacto constante para seguir su evolución a la espera de poder viajar a Arabia Saudí para estar con él". Asimismo, agradecieron todos los mensajes de apoyo recibidos y subrayaron que informarán de nuevo "cuando haya novedades".



En el comunicado de este pasado domingo, el equipo explicó que durante los próximos días se mantendrá a Falcón sedado para controlar la evolución del edema que ha sufrido en la cabeza, al tiempo que señaló que sus perspectivas de recuperación "son inciertas a estas alturas".



El motorista catalán fue sometido a pruebas médicas en un hospital de la localidad de Ad Duwadimi y el propio director del Dakar, David Castera, no pudo confirmar si ya no se temía por su vida, pues comentó que "hay que esperar un poco más" para conocer algo más sobre su estado de salud.



Falcón, de la categoría Original by Motul, se cayó en el kilómetro 448 de la especial a las 15.52 horas hora local y, alertados por un piloto que seguía al motorista, los organizadores enviaron un helicóptero, cuyo servicio médico atendió al motorista, herido grave tras caer con la cabeza sobre el suelo.

