AMP2.- Rally/Dakar.- Carlos Sainz gana su cuarto Rally Dakar

La española Cristina Gutiérrez gana la categoría T3.1 de prototipos y Laia Sanz, 15ª en la general, fue tercera en la T1.2

En motos, el estadounidense Ricky Brabec (Honda) gana su segundo Dakar

El piloto español Carlos Sainz (Audi) ha conquistado el Rally Dakar 2024 en coches, su cuarto 'Touareg' y el primero para la marca alemana, tras completar un rally casi sin fisuras en el que supo lidiar con un recorrido duro y exigente y salvar los problemas que se llevaron por delante a sus grandes rivales.

Sainz, sin ganar ninguna etapa, ha sido de largo el piloto más regular, el mejor navegador y, con un alto ritmo y velocidad de pilotaje, se hace con este Rally Dakar 2024, el cuarto para él tras los triunfos de 2010, 2018 y 2020, con más de 1:20 horas de margen sobre el belga Guillaume de Mevius (Overdrive).

Tras la innovadora Crono 48H y una etapa 11 que fue la clave de este Dakar, con una avería y varios pinchazos de un Sebastien Loeb (BRX) que era, a esas alturas, el único rival de Sainz, todo quedó visto para sentencia. Sainz, conservador una vez vio que Loeb estaba parado, supo que debía tener cabeza.

Así que en esta duodécima y última etapa, de 175 kilómetros de especial alrededor de Yanbu, tiró de veteranía y temple para saber que el objetivo no era otro que llegar a la meta sin contratiempos. No debía mirar el crono, por la gran diferencia de margen que tenía, si no al terreno para evitar trampas.

En meta, en Yanbu, quien se llevó una última alegría fue el francés Seb Loeb con su Hunter del BRX, que ganó su quinta victoria de etapa en este Dakar 2024 y rozó la gesta de recuperar la segunda plaza de la general, pero finalmente el belga Guillaume de Mevius será segundo de esta edición, por delante de Loeb y por detrás de Sainz.

La etapa no tuvo mucha miga, más allá de esa lucha entre Loeb y de Mevius por la segunda plaza en la general. Loeb ganó con 5:09 minutos de margen sobre el belga y 5:21 sobre el lituano del X-Raid Vaidotas Zala, tercero. Carlos Sainz entró con su Audi en 17ª posición a 10:50 minutos de Loeb, consciente de que no tenía que apretar, con Nani Roma (Ford) vigésimo y Laia Sanz (Astara) 26ª.

UN CARLOS SAINZ DE RÉCORD

Con este Rally Dakar 2024, Carlos Sainz iguala las cuatro victorias en el rally más duro del mundo del histórico piloto finlandés Ari Vatanen. Se pone a un Dakar del catarí Nasser Al-Attiyah (5 triunfos) y sigue lejos, casi inalcanzable con 8 Dakar en su palmarés (en coches, 14 en total), su ahora compañero de equipo 'Monsieur Dakar'; Stéphane Peterhansel.

Pero Carlos Sainz siempre deja huella y sus cuatro Dakar tienen quizá más mérito todavía si se tiene en cuenta que los ganó con cuatro coches diferentes de cuatro marcas distintas; Volkswagen en 2010, Peugeot en 2018, Mini en 2020 y Audi en 2024. Una proeza a la altura de un 'Matador' que, además, a sus 61 años, es el ganador más veterano de la prueba.

Además, es el primer piloto que gana con un coche propulsado con motores eléctricos y con extensor de autonomía --3 MGU05 de la Fórmula E y un motor TFSI 2.0 del DTM--. La lástima es que, salvo cambio de última hora gracias a esta victoria, Audi iba a decir adiós al Rally Dakar para centrarse en su entrada en la Fórmula 1 en 2026. De ser así, Sainz podría buscar otro coche para convertirlo en ganador.

En la general, Carlos Sainz le sacó 1:20:25 horas a Guillaum de Mevius (Overdrive Racing) y 1:25:12 a Loeb, con el francés Guerlain Chicherit (Overdrive) cuarto a 1:35:59 y el checo Martin Prokop (Orlen) quinto a 2:16:43 horas del español.

Y la también española Laia Sainz culminó una gran gesta con su Astara, culminando un nuevo Rally Dakar --ha sido siempre 'finisher'-- y haciéndolo en una meritoria, casi por encima de lo esperado, decimoquinta plaza en la general de coches (a 4:43 horas de su 'maestro' Sainz) y tercera en su categoría de 4x2.

CRISTINA GUTIÉRREZ GANA EN 'CHALLENGER' Y HACE HISTORIA

Justo por detrás de la catalana, en la general absoluta de cohes, terminó 16ª este Dakar 2024 Cristina Gutiérrez con su Taurus del Red Bull Off-Road JR Team USA by BFG. Largo nombre de equipo, mucho más complicado que el de una Cristina Gutiérrez que se proclamó campeona, por primera vez, de su categoría 3.1 de prototipos ligeros.

La de Burgos, de 32 años, hace historia en este Dakar al ganar la categoría Challenger. Es la primera mujer española en ganar una categoría del rally más duro del mundo y solamente la segunda mujer en hacerlo en la historia, siendo la pionera alemana Jutta Kleinschmidt la primera en hacerlo, en coches, en 2001.

Gutiérrez, que fue tercera en 2022 y cuarta, pero con dos victorias de etapa, en 2023 dentro de esta categoría T3, hizo bueno que a la tercera va la vencida. En este Dakar 2024 se impuso con 35 minutos de margen a su gran rival, el estadounidense Mitchell Guthrie (Taurus), y en casi una hora al lituano Rokas Baciuska, que tiene como copiloto al catalán Oriol Vidal.

SEGUNDO DAKAR PARA BRABEC EN MOTOS

En motos, la etapa se la llevó el argentino Kevin Benavides (KTM) con un minuto de margen sobre su compañero y dos veces ganador del Dakar Toby Price, mientras que su hermano Luciano Benavides (Husqvarna) fue tercero a 1:14. Pero el gran protagonista fue Ricky Brabec con su Honda, séptimo a 3:31 y por delante de su gran rival por la general.

Con este resultado, Ricky Brabec confirmó su victoria en este Dakar 2024, el segundo que gana tras el de la edición de 2020 y en un gran regreso tras abandonar en 2023. Tras una bonita lucha con el botsuanés Ross Branch (Hero), al final el estadounidense ganó con 10:53 minutos de margen, siendo tercero el francés de Honda Adrien van Beveren.