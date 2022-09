Álex Palou seguirá con Chip Ganassi en la IndyCar y estará con McLaren haciendo test en Fórmula 1

El piloto catalán Álex Palou, campeón de la IndyCar en 2021, ha anunciado este miércoles que seguirá una temporada con Chip GanassiRacing, equipo con el que disputará el campeonato estadounidense de monoplazas a la vez que realizará test de Fórmula 1 con McLaren.

De este modo, Palou no competirá en la IndyCar con el McLaren Racing, escudería con la que anunció su fichaje para 2023 y con la que se le relacionaba para buscar su segundo título, aunque finalmente lo hará con su actual equipo estadounidense.

No obstante, el piloto de 25 años sí que realizará test de Fórmula 1 con McLaren, algo que ya está haciendo desde esta semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmeló, como ha informado esta semana Carlos Miquel. "Estoy agradecido de que Chip Ganassi Racing me permita realizar pruebas de F1 con McLaren fuera de mis compromisos con Indycar", explicó Palou en sus redes sociales.

I’m also grateful that @CGRTeams will allow me to pursue F1 testing with @McLarenF1 outside of my INDYCAR commitments.