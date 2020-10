Yamaha cierra la puerta a Jorge Lorenzo y no sustituirá a Rossi en Aragón

El 'team manager' del Monster Energy Yamaha MotoGP, Massimo Meregalli, ha señalado que "no hay planes" para sustituir a su piloto Valentino Rossi, que ha dado positivo en coronavirus, en el doblete de carreras en el circuito de MotorLand Aragón.

Rossi, nueve veces campeón mundial, dio positivo en el test de COVID-19 antes del GP de Aragón y está aislado en su casa. Pese a ello, Meregalli descartó buscar un compañero temporal a Maverick Viñales, que será el único piloto oficial de Yamaha en las citas de Aragón y Teruel.

"En primer lugar, ayer recibimos una mala sorpresa. Lo ha cogido y ahora estamos deseando que vuelva lo antes posible, está sintiendo algunos de los síntomas y esperamos que vuelva en Valencia, no esperamos que vuelva para Teruel. Aún no hemos hablado de reemplazarlo aquí, pero no creo que lo hagamos", explicó Meregalli en declaraciones a 'motogp.com'.

Jorge Lorenzo, piloto probador de la marca del diapasón, podría ser ese relevo en caso de que Rossi no pueda volver o que Yamaha cambie de opinión de cara a la cita del GP de Teruel, consecutiva a la de Aragón y en el mismo trazado de MotorLand, pero no es una opción para el dirigente de Yamaha.

"En el test de Portimao, Lorenzo demostró que necesita pasar más tiempo en la pista. Pasó tanto tiempo fuera de ella, que perdió su ritmo y su frenada. Si 'Vale' no puede estar en forma para Valencia, tenemos tiempo para encontrar otra solución", sentenció Meregalli.