Xavi Vierge: "Mi objetivo es ganar el Mundial, pero la presión la tienen otros"

El piloto del Team Estrella Galicia 0,0 Xavi Vierge se ha mostrado "muy contento" con su nuevo equipo por su "experiencia" y "dinámica" a la hora de trabajar y se ha marcado como objetivo "ganar el Mundial", pero sabe que hay que ir "paso a paso" porque la presión la tienen "otros".

"He llegado a un equipo campeón del mundo y aquí hay presión. Mi objetivo es intentar conseguir el Mundial, pero paso a paso. La presión la tienen otros, pero intentar lo antes posible por las primeras posiciones y sobre todo tener una constancia, que es lo que me ha faltado en los últimos años. Necesito la tranquilidad y la paz del equipo, que me ayuden a consolidar y conseguir resultados", recalcó Vierge en la presentación del Team Estrella Galicia 0,0 de este lunes.

El piloto se mostró "muy contento" con su nuevo equipo porque tienen "muchísima experiencia" y el planteamiento es "espectacular". "La dinámica es la de un equipo de MotoGP en Moto2. Estamos trabajando muchísimo de cara a carrera, con dos simulacros de carrera en dos entrenos. Es increíble la forma que tienen de trabajar. Con Álex también tenemos muy buena relación, podemos compartir información que nos permite mejorar", comentó Vierge en relación al ambiente del equipo y su relación con Álex Márquez.

De hecho, el propio Vierge, que consiguió dos podios el año pasado, espera poder "diferenciar" la rivalidad de la amistad, porque una vez que se apaga el semáforo "ahí no hay amigos". "Los dos queremos lo mismo, que es ganar, pero sí que es verdad que es una categoría nueva, con motor y equipo nuevo, y esta pretemporada es importante trabajar como lo estamos haciendo, no es lo mismo tener tú la información que compartirla con tu compañero, que además es aspirante al título", agregó, insistiendo en que es "mejor" que los dos sean competitivos que "solo uno".

"La forma de trabajar, la paz, enfocarnos solo en la carrera, habrá días que no luzcamos tanto, pero el trabajo que hay detrás es lo importante. Con Olivé lo vimos el año pasado, más de la mitad de las carreras del Mundial salía por detrás de los 10 primeros y luego en carrera estaba luchando por las posiciones delanteras. Esto te lo da la tranquilidad de saber que vamos a estar preparados cuando llegue la carrera. La diferencia la va a hacer el trabajo de ahora y en el fin de semana trabajar calmados y sabes cuál es la dirección clara", manifestó el piloto, de 21 años.

"Como cada año, sí que hay favoritos, Álex está muy fuerte, Marini acabó el año pasado brutal, Winder... Estos son los grandes candidatos, basándonos en el año pasado, pero el hecho de ser una categoría nueva hará que mucha gente que esté luchando por ganar cada fin de semana", admitió Vierge respecto a la igualdad que reinará en Moto2 esta temporada, con muchos pilotos luchando por el título.

Para el de Barcelona, el nuevo motor Triumph va a cambiar "bastante" la categoría, porque la moto "acelera muchísimo más", con una conducción "parecida a la MotoGP". "Te permite parar más en medio de la curva y estamos teniendo mucha suerte con el tiempo, hemos podido hacer muchas vueltas. Va a ser una categoría súper divertida, estaremos todos muy cerquita, será muy luchada", prosiguió sobre un cambio que "personalmente" va a ser " muy bueno".

"Empezaremos a ver más derrapadas antes de la curva, te da muchísimo más juego con la moto. Con la Honda solo había una forma de ir rápido, ahora es diferente, veremos estilos muy diferentes de pilotaje que permitirá ir muy rápido. La gran diferencia (con la electrónica) es el embrague, que antes lo utilizábamos y ahora solo lo hacemos a la hora de salir. Hay más electrónica. pero no nos lo están dejando usar porque es todo muy nuevo", concluyó.