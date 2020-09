Victoria bajo la lluvia de Bastianini

En Moto2, la lluvia marcó por completo el desarrollo de la carrera en Misano que tuvo que reanudarse en dos ocasiones y que coronó al italiano Enea Bastianini (Kalex) como ganador, por delante de su compatriota Marco Bezzecchi y del británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), y en la que Xavi Vierge (Kalex) perdió sus opciones con una caída a cinco vueltas para el final.

Cuando se apagaron los semáforos, Xavi Vierge (Kalex) superó a la pareja del SKY Racing Team VR46 de Valentino Rossi para ponerse en cabeza en el circuito de Misano-Marco Simoncelli. Aun así, tanto el 'poleman' Luca Marini como Marco Bezzecchi siguieron a su rueda a la espera de cualquier tropiezo del catalán.

Todavía con 20 vueltas por delante, la lluvia hizo acto de presencia por primera vez en las dos semanas del paddock en el trazado transalpino. Mientras caían las primeras gotas y algunos pilotos empezaban a levantar la mano pidieron parar la carrera, Enea Bastianini (Kalex) se puso primero después de adelantar por el exterior a Vierge. Tras ello, la bandera roja ondeó en pista.

Tras la declaración de la carrera en mojado, los pilotos saltaron de nuevo a la pista con 10 vueltas por delante. Sin embargo, la lluvia no remitía, y de nuevo los participantes tuvieron que volver a boxes. No fue hasta casi una hora después de empezar cuando por fin se reanudó la prueba, y Vierge se posicionó en cabeza.

Bastianini se relevó en lo más alto y, en plena lucha por el triunfo, Vierge se quedó sin opciones al irse a la grava tras un choque con Marcel Schrötter a falta de cinco vueltas. Finalmente, el transalpino cruzó primero la línea de meta. A pesar de todo, Marini se mantiene al frente del campeonato con cinco puntos de ventaja sobre el ganador de este domingo y 20 sobre su compañero de equipo, Bezzecchi.

