El turco Deniz Oncu firma la pole en Mugello

El piloto turco Deniz Oncu (KTM) ha firmado este sábado la pole para la carrera de Moto3 del Gran Premio de Italia, octava cita del Mundial de motociclismo, y encabezará una primera fila en la que le acompañará el español Dani Holgado (KTM), segundo, mientras que el líder del campeonato, Sergio García Dols (GasGas) comenzará cuarto.

En una cita marcada por el duro accidente del viernes durante los Libres 2 del japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), que fue arrollado involuntariamente por el español Jaume Masià (KTM) después de sufrir un 'highside' y que se fracturó las dos clavículas, el piloto otomano firmó su segunda pole tras la lograda en Portugal.

Así, liderará la primera línea de la parrilla junto a Holgado y el italiano Dennis Foggia (Honda), el más rápido de los terceros entrenamientos libres y al que solo le impidió lograr la pole un último sector más lento en Mugello.

En la segunda tanda clasificatoria, el español Dani Holgado (KTM) marcó el primer gran tiempo de referencia antes de que se iniciase el baile de posiciones que llevó al británico John McPhee (Husqvarna) a liderar la tabla de tiempos en el ecuador de la sesión.

A falta de apenas un minuto para el final, Öncü tomó el control al parar el crono en 1:56.811 para sellar su segunda pole del año; Holgado se aupó a la segunda plaza y Foggia, sin rebufo, se quedó a muy poco de asaltar la cabeza en su último intento.

