El sufrimiento de Marc Márquez en Sepang: "He tenido que aflojar porque si no me caía"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que finalizó séptimo el Gran Premio de Malasia de MotoGP reconoció que tuvo que aflojar pues de no hacerlo se arriesgaba a sufrir una caída o no aguantar toda la carrera.

"Dije en Australia que si se cuadraba todo podría luchar por el podio y luché por el podio o por la victoria, pero aquí, ayer, lo que no fue normal fue la primera fila, el tercer puesto, y por eso estaba muy sorprendido y a la vez contento, y de ritmo lo puedes salvar a una vuelta, como hice ayer, pero a nivel de ritmo tienes que tener, tienes que sentirlo, porque lo puedes salvar un par de vueltas, como he hecho al principio, pero enseguida he visto que o aflojo o me caigo o no aguanto toda la carrera, así que he decidido aflojar, encontrar mi posición y a partir de ahí seguir empujando", explicó el piloto de Repsol Honda.

"Al pelear con la moto, al sufrir, quieres ir más rápido, te cansas más... En la vuelta cuatro o cinco, estaba soplando dentro del casco" ??@marcmarquez93 confiesa que se ha encontrado bien, aunque habla de lo mucho que ha sufrido en Sepang #MalaysianGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/deU8v37csN — DAZN España (@DAZN_ES) October 23, 2022

Y en lo que se refiere a su recuperación del brazo reconoció: "Hoy se ha quejado un poquito, pero era normal. Al final de carrera estaba cansado. Este es un circuito en el que aún estando bien físicamente acabas cansado, veremos en Valencia qué tal, pero ahora también me irá bien esta semana de descanso para dar otro salto más, porque aún estoy en progresión ascendente, aún no he notado el tope y esto es bueno, pero hoy sí que es verdad que al final de carrera se me ha hecho más larga y he llegado justo físicamente, pero es otra etapa que se tiene que ir quemando".