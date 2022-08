Sasaki repite victoria en Austria; David Muñoz remonta hasta la tercera posición

El piloto japonés Ayumu Sasaki(Husqvarna) se ha llevado la victoria en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Austria, decimotercera prueba del Mundial de motociclismo, en la que el joven David Muñoz (KTM), partiendo decimosexto, ha conseguido subirse al podio repitiendo la gesta conseguida en Catalunya.

Sasaki mostró un ritmo incesante, necesario para sobreponerse a las 'long lap penalty' que arrastraba de Silverstone. Así, el nipón, que salía desde la segunda posición, fue como un tiro para remontar y llevarse su segunda victoria de su trayectoria. Por detrás, su compatriota Tatsuki Suzuki (Honda) aguantó el ritmo para acabar segundo en un podio que se decidió en las últimas curvas a favor del sevillano de 16 años.

Muñoz empezó su gesta desde la 16º posición y en tres vueltas se colocó en un podio que retuvo en su sexta carrera en Moto 3. Un inicio caótico en el que el turco Deniz Öncü (KTM), el compañero de Daniel Holgado, salió agresivo para adelantarle y soñar con la tercera posición, que finalmente perdió tras el adelantamiento del joven piloto español. Una posición estelar en su segundo podio tras repetir remontada, como ya hizo en el Gran Premio de Catalunya.

