Santi Hernández: "Puedes estar 10 años con un piloto y no ser su amigo, pero con Márquez es diferente"

Santi Hernández, ingeniero de pista de Marc Márquez en el Repsol Honda, tiene claro que en su trabajo debe aparcar el vínculo de amistad con un piloto y que uno "puede estar 10 años" con uno y "no ser su amigo", algo que, en cambio, ve "diferente" con el de Cervera, cuya presencia en el equipo también obliga a querer ganar cada año el Mundial y no a "acabar entre los cinco primeros".

"Tú necesitas separar tu relación personal con el piloto. Cuando empiezo, no quiero ser amigo del piloto porque esto es un trabajo y estás dentro de un mundo muy profesional. Seáis o no buenos amigos, cuando estás con un campeón o cualquier otro piloto, ellos (el equipo) quieren resultados. Puedes ser amable o un tipo divertido, pero si no haces bien tu trabajo estás fuera", admite Santi Hernández en una entrevista a 'CNN Sport'.

En este sentido, confiesa que "puedes estar con un piloto durante 10 años y no ser nunca amigos, la relación sólo es profesional". "Con Marc es diferente. No es decir que todo está correcto cuando estamos trabajando, muchas veces, discutimos, muchas veces miramos cual es la mejor manera para hacer algo, y muchas veces no estás de acuerdo, pero es parte del trabajo", advierte.

Para Santi Hernández, Honda tiene similitudes en MotoGP con los grandes equipos de fútbol. "Cuando estás con un equipo que tiene que ganar la liga, la Champions, todo, si no ganas nada, es un desastre. Aquí es lo mismo, cuando estás con un piloto como Marc, cada año comienzas la temporada pensando en ganar el Mundial, no en acabar entre los cinco primeros. Cada vez que no logras el objetivo, no es un buen resultado", subraya.

"Por supuesto, después de una carrera tienes que mirar toda la imagen, porque muchas cosas pueden pasar y acabar tercero es bastante bueno, pero cuando tienes un piloto como Marc, sólo hay una cosa, ganar, pero de momento no siento esa presión", sentencia el ingeniero barcelonés.