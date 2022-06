Sam Lowes intentará volver a engancharse al Mundial desde la pole

El británico Sam Lowes (Kalex) consiguió su primera 'pole position' de la temporada y la decimoctava de su carrera deportiva, al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Alemania que se disputa este sábado en Sachsenring.

Lowes, decimocuarto en la clasificación provisional del mundial, lleva seis 'ceros' consecutivos en carrera, por lo que necesita imperiosamente un buen resultado que le permita mejorar su situación, teniendo en cuenta que en temporadas anteriores siempre había sido uno de los aspirantes al título de la categoría.

