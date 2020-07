Rossi: "Voy a continuar en 2021, quiero ser parte del juego"

El piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha) ha confirmado este jueves que ya ha decidido que seguirá en activo en 2021 y que lo hará, a falta únicamente de firmar el contrato, con el equipo Petronas Yamaha en un cambio de monturas entre Fabio Quartararo y él: "He hablado mucho con Yamaha y voy a continuar. Entraña un gran esfuerzo, porque cuando eres mayor cuesta todo más. Pero quiero ser parte del juego, quiero estar aquí el año que viene, he llegado a un acuerdo con Yamaha y ya he hablado con Petronas", anunció en rueda de prensa.

Rossi aseguró que el parón por la pandemia del coronavirus le ha "cambiado los planes". "Tenía que correr en 2020 para decidir si continuaba en 2021 o yo, y ver si era lo suficientemente competitivo. Al final, he tomado una decisión sin correr ni competir en carrera", reconoció. "No he firmado el contrato porque aún no está preparado, aún tenemos que construir el equipo y hay muchas personas (técnicos y mecánicos) que se moverán de un equipo a otro, por el cambio de posición entre Fabio y yo", detalló el veterano piloto italiano, de 41 años.

Si esta semana aseguraba que tenía al 99 por ciento claro que iba a seguir en activo, en esta comparecencia confirmó que ya tiene decidido seguir siendo parte de la parrilla y que intentará, con el equipo satélite de Yamaha, seguir siendo importante en el Mundial 2021.

No obstante, en este 2020, deberá decir adiós al equipo oficial de Yamaha en una situación "muy extraña" tras el confinamiento. "Llevo ya compitiendo 24-25 años en el campeonato, y resultó extraño vivir son la presión ni la adrenalina de los fines de semana de carrera. Era aburrido, la verdad. Estoy contento de volver a comenzar", se sinceró.

"Ayer parecía como si hubiéramos corrido antes de ayer, y este viernes empezará lo que será un fin de semana normal. Por la tarde, en el test, me costó un poco más y tenemos que trabajar a nivel de ritmo, introducir ajustes, pero en general estuve entre los primeros y no estuvo mal", comentó sobre el test oficial de Jerez de este miércoles.

"En estos tres meses no sabíamos la fecha de la primera carrera, en tres meses estuvimos en una especie de 'limbo'. La gran diferencia será no tener público, con un ambiente más pobre, pero a nivel de pista será lo mismo porque todos estamos listos tras el test del miércoles", reiteró.