Zarco, Acosta y Holgado comandan los libres en Cheste

El francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP23), se puso líder de la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste, en la última vuelta que completó.



Zarco marcó un mejor tiempo de 1:30.191 con el que relegó a la segunda plaza al italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP22), quien hasta ese momento había sido el más rápido de la sesión, en la que hubo unos cuantos protagonistas más, por muchos y muy dispares motivos.

