Quartararo se viste de Márquez en Sachsenring y aumenta su ventaja en el Mundial

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) se arrogó el título de nuevo 'rey' de Sachsenring, en lugar del español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) que ganaba ininterrumpidamente desde 2013 en la categoría de MotoGP, al vencer el Gran Premio de Alemania con claridad, por delante de su compatriota Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22) y del australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP22).

Quartararo es más líder del campeonato al concluir cuarto su rival más directo, el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), y no lograr ni un solo punto uno de los aspirantes al título, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), que se fue por los suelos cuando intentaba aguantar el ritmo del francés.

