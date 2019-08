Quartararo lidera cerca del récord de Márquez en los primeros libres de MotoGP

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) acabó muy cerca del récord absoluto del circuito que ostenta el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) en la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.

Quartararo rodó en su decimoquinta vuelta en 1:59.952, a sólo once milésimas de segundo del récord absoluto de Márquez, 1:59.941 y fue el único piloto en esta sesión que consiguió bajar de los dos minutos, aunque la tanda comenzó con un "color" distinto.

Lo cierto es que Marc Márquez se colocó líder de la clasificación en su cuarta vuelta y un giro más tarde volvió a rebajar su registro para poner la referencia de la categoría en 2:01.037, con poco más de una décima de segundo de ventaja sobre el también español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).

Un Viñales que se fue al suelo en su décimo giro -perdió la adherencia en el tren delantero de su moto-, en la curva siete, a donde se llega a unos 150 km/h., sin que el piloto sufriese daños físicos de consideración pero que le obligó a regresar a su taller por sus propios medios para continuar con la segunda moto.

También tuvo que continuar con su segunda moto, exclusivamente, desde los primeros minutos de entrenamiento, el portugués Miguel Oliveira, que cuando iba a salir a pista con su KTM RC 16 detectó humo saliendo por los laterales del carenado y optó por parar de inmediato y regresar a su taller.

Tras un paso por su taller para ajustar nuevamente la puesta a punto de su Repsol Honda RC 213 V, Marc Márquez regresó a pista y en el décimo giro estableció una nueva vuelta rápida, 2:00.645, todavía lejos de su mejor marca personal, 1:59.941 -que ostenta desde 2017-, pero con más de cuatro décimas de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).

No tardó mucho en ponerse tras la estela del español su rival más directo y casi el único en la carrera hacia el título mundial de MotoGP 2019, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19), que rodó en 2:01.005, pero poco después perdió la plaza nuevamente a manos del francés Quartararo, que se acercó a escasamente una décima de segundo de Márquez.

Y no había dicho su última palabra el francés, quien en la decimoquinta vuelta fue el primero en romper la barrera de los dos minutos para quedarse a once milésimas del récord de Marc Márquez con un tiempo de 1:59.952, en tanto que el español "arañó" algunas milésimas a su mejor tiempo personal al rodar en 2:00.538, dando la sensación de no estar impresionado con el tiempo del francés y sí mucho más preocupado por conseguir un buen ritmo de carrera.

Así concluyó la primera tanda de pruebas libres, con Fabio Quartararo, Marc Márquez, Maverick Viñales y Alex Rins (Suzuki GSX RR), por delante, en tanto que Dovizioso se vio relegado a la sexta posición inicial, por delante de Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) y por detrás de su compatriota Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1).

Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP19), que el año pasado sufrió un gravísimo accidente en este mismo escenario, al ser arrollado por las motos de varios pilotos después de tener una caída, no parece estar demasiado afectado en su regreso al "escenario" de aquella fatalidad, pues consiguió el undécimo mejor tiempo, justo por delante de los pilotos oficiales de Aprilia, el español Aleix Espargaró y el italiano Andrea Iannone.

Pol Espargaró (KTM RC 16) acabó en la decimoséptima posición y Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), que reapareció tras su lesión vertebral, cerró la clasificación en la última posición y con mucho trabajo por delante para conseguir el ritmo y la velocidad de los mejores de la categoría, en donde debería estar por el potencial de su moto y equipo oficial.