Pole de récord para Izan Guevara en Sachsenring

El español Izan Guevara (GasGas) consiguió su tercera 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Alemania de Moto3 en el circuito de Sachsenring, con un tiempo de 1:25.869 que es nuevo récord absoluto de la categoría en este trazado.

Guevara, que cumplirá 18 años el próximo 28 de junio, se superó a sí mismo para conseguir este récord, pues ya en los entrenamientos libres de la mañana había rodado en 1:25.925, que ahora rebajó en 56 milésimas de segundo para lograr esa tercera 'pole' del año y un nuevo récord del circuito. Partirá en primera fila junto al italiano Dennis Foggia (Honda) y el español Dani Holgado (KTM), mientras que el líder Sergio García Dols (GasGas) arrancará octavo.

An incredible end to qualifying at the #GermanGP ????@IzanGuevara28 will start on pole tomorrow morning with @dennisfoggia71 and Holgado hot on his heels ??#Moto3pic.twitter.com/4XjDQHGDXi