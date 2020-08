Pol Espargaró vuelve a brillar en Spielberg y logra su primera pole en MotoGP

El piloto español Pol Espargaró (KTM) ha conquistado este sábado la primera 'pole position' de su carrera en el Gran Premio de Estiria, que se está disputando en el circuito Red Bull Ring en Spielberg (Austria), por delante del japonés Takaaki Nakagami (Honda) y del francés Johann Zarco (Ducati), segundo y tercero, respectivamente.

Who predicted this front row?! ��@polespargaro starts from pole ahead of @takanakagami30 with @JohannZarco1's penalty promoting @JoanMirOfficial! ⏱️@BMWMotorsport | #AustrianGP �� pic.twitter.com/XDlfIs882c