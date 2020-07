Pol Espargaró: "Quiero ver qué soy capaz de hacer con otra moto"

El español Pol Espargharó (KTM RC 16), que el próximo año será piloto oficial de Repsol Honda junto a Marc Márquez, reconoció que éste será "un cambio importante, ya que es un equipo campeón del mundo con el mejor piloto en sus filas" y está "deseando ver lo que hace Marc distinto a los demás para crecer como piloto". "El cambio me genera muchas ganas y expectativas por ver de qué soy capazde hacer con otra moto, pero por ahora nos quedan muchas carreras con KTM y tenemos que rendir al máximo para acabar la temporada de la mejor manera posible", indicó Espargaró.

"Toda esta situación del coronavirus nos ha afectado bastante en el desarrollo, junto con Aprilia, porque estamos en constante evolución y nos impide coger el ritmo y el nivel de los demás ya que somos los que más pasos damos, pero también es porque nuestro nivel es el más bajo y este parón nos ha hecho bastante daño", lamentó Pol Espargaró.

"Siempre he dicho que si tienes 29 años como yo y los que suben tienen 22 o 23 años, o incluso son más jóvenes, no tienes muchas más balas en la recámara para decisiones de este tipo y ahora, con las opciones que tenía con KTM, no podía obtenerlo en un plazo corto y a mi edad no puedo esperar mucho más, además de que cuando se presenta una oportunidad así es imposible decir que no", asegura Pol.

Aunque por el confinamiento se ha producido la congelación en la evolución de las motos de MotoGP para el 2020 y 2021, Pol Espargaró resta importancia pues "sea del año que sea la moto sigue siendo la mejor moto, es una moto ganadora y Marc la hace ganadora, pero además es que son las mismas reglas para todo el mundo".

Comprometido con KTM hasta el final

"He pasado un confinamiento bastante agitado y quería que estuviese todo cerrado antes de empezar y con KTM estamos en un punto muy bueno, el mejor de la fábrica, tenemos oportunidad de hacer carreras divertidas", explicó el piloto de KTM, que aseguró querer "terminar por todo lo alto la temporada".

"Nos merecemos el respeto que nos hemos ganado en estos años y en cuanto a la evolución ya me han confirmado que la voy a seguir llevando yo en lo que a puesta a punto se refiere así que voy a dar el máximo para intentar conseguir el mejor resultado para la marca", comenta el pequeño de los hermanos Espargaró.

"Nuestra filosofía hasta ahora era acabar entre los ocho primeros, pero ahora tenemos que ser más ambiciosos, es el cuarto año y aunque el que viene no esté aquí, será importante que las dos partes demos el máximo para que no se queden las cosas estancadas y se puede avanzar hacia el futuro", reconoció Pol.

"El año pasado éramos fuertes en algunas clasificaciones pero en las carreras sufríamos muchísimo. Este año hemos cambiado los papeles y el de Michelin ha sido importante ya que el neumático no nos ayuda a una vuelta pero tiene mayor constancia, por lo que, aunque no estamos al nivel de las Yamaha y las Honda, creo que de ritmo estamos bien, pero una vuelta en la clasificación es importante", explicó sobre las debilidades de su KTM RC 16. "Hasta que empecemos no sé dónde estamos realmente, pero insisto en que quizás a una vuelta seamos débiles", lamentó Espargaró.