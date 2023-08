Pedro Acosta sufre una caída y saldrá primero en Austria

El español Pedro "Tiburón" Acosta (Kalex) superó absolutamente todos los obstáculos que se le presentaron en la clasificación oficial para el Gran Premio de Austria de Moto2 en el circuito "Red Bull" de Spielberg y sumó su tercera "pole position" del año.



Acosta se fue por los suelos al principio de la sesión, luego vio anulada una de sus vueltas rápidas al ondear banderas amarillas en pista y, aun así, acabó líder de la categoría para la carrera austríaca.



Sergio García Dols (Kalex), pupilo del equipo de Sito Pons, que deberá buscarse una nueva escudería en 2024 al abandonar con toda probabilidad la competición el doble campeón del mundo español de los 250 c.c., fue la primera referencia en Moto2, secundado por el surafricano Darryn Binder (Kalex) y luego superado ambos por el neerlandés Bo Bendsneyder (Kalex).

