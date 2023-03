Pedro Acosta arranca la temporada con una imponente victoria

El español Pedro 'Tiburón' Acosta (Kalex), considerado por todos como el gran favorito al título de Moto2 en 2023, protagonizó el 'primer mordisco' para lograr ese objetivo al vencer con claridad el Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao.

Acosta, que superó en más de 1,3 segundos a su inmediato perseguidor, su compatriota Arón Canet (Kalex) y en casi cinco segundos al tercer clasificado, el italiano Tony Arbolino (Kalex), suma su cuarta victoria en Moto2 y la décima de su carrera deportiva.

?? @37_pedroacosta takes the holeshot into the 2023 season! Aron Canet and @TonyArbolino joined him on the podium! Full results here ?? #PortugueseGP ???? pic.twitter.com/34e9eMUpoj

Pero fue el español Arón Canet (Kalex) quien consiguió sorprender al checo Filip Salac (Kalex), autor del mejor tiempo de entrenamientos, en el momento de apagarse el semáforo rojo para tirar con fuerza y liderar inicialmente una carrera en la que tras su estela fueron tanto el checo como el Pedro Acosta, con el italiano Celestino Vietti (Kalex) expectante en la cuarta posición, aunque el transalpino tuvo que cumplir con una sanción de doble vuelta larga impuesta por Dirección de Carrera.

En el segundo giro Pedro Acosta ya era líder de la carrera e intentaba poner tierra de por medio respecto a todos sus rivales, en tanto que otro español, Alonso López (Speed Up), era sancionado con una vuelta larga de penalización por tirar al neerlandés Bo Bendsneyder (Kalex), y Borja Gómez (Kalex), se veía penalizado con dos vueltas largas por saltarse el semáforo de salida.

Así fueron transcurriendo las vueltas, con Pedro Acosta marcando el ritmo, Arón Canet aguantando tras él, y el grupo perseguidor a 1,8 segundos encabezado por Manuel "Manugas" González y en el que también estaban Tony Arbolino, Albert Arenas y Filip Salac, con unos metros de ventaja sobre otro grupo más amplio con Jeremy Alcoba al frente del mismo.

A tres vueltas del final Pedro Acosta protagonizó un pequeño cambio de ritmo que le permitió distanciarse de Arón Canet los metros suficientes para conseguir la décima victoria de su carrera deportiva con Arón Canet y Tony Arbolino, tras él. "Manugas" González concluyó en la quinta posición, por delante de los británicos Jake Dixon y Sam Lowes, el español Albert Arenas, el tailandés Somkiat Chantra y el español Jeremy Alcoba, todos ellos sobre sendas Kalex, cerraron las diez primeras posiciones.

PERFECT PEDRO picks up from where he left off! ??



First time's the charm for @37_pedroacosta in 2023 after winning last year's season finale ??#PortugueseGP ???? pic.twitter.com/cuamr2z32I