Pecco Bagnaia sigue abonado a la pole y saldrá primero en Aragón

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) se ha llevado este sábado la pole para la carrera de MotoGP del Gran Premio de Aragón, decimoquinta prueba del Mundial de motociclismo, en una nueva exhibición de récord, mientras que el español Aleix Espargaró (Aprilia) partirá cuarto, en la misma fila que el líder del campeonato, el francés Fabio Quartararo (Yamaha).

'Pecco' volvió a mostrar que está en un estado de forma espectacular al romper el récord de la pista para la categoría reina en MotorLand Aragón; con un crono de 1:46.069, el transalpino, que reconoció que completó su 'mejor vuelta de siempre', se garantizó la quinta pole del año con su quinto récord.

