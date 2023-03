Pecco Bagnaia se lleva la primera carrera al sprint de la temporada

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) ganó este sábado la primera carrera al sprint del Mundial de motociclismo en el Gran Premio de Portugal de MotoGP, que se disputó en el circuito de Portimao, y en la que los españoles Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) y Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) acabaron en el podio tras completar las doce vueltas a que estaba programada la misma.

