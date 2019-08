Pasini consigue el mejor tiempo en los entrenamientos libres de Moto2 para el GP de Austria

El surafricano Brad Binder (KTM) no consiguió mejorar su registro del primer día y cedió el protagonismo al italiano Mattia Pasini (Kalex), que acabó con el mejor tiempo de los entrenamientos libres para el Gran Premio de Austria de Moto2 en el circuito Red Bull Ring de Spielberg. Binder pasó de la primera a la quinta posición y fue el único piloto, junto al español Jorge Navarro (Speed Up), que no pudo rebajar su mejor tiempo personal de la primera jornada, lo que en el caso del español le supuso pasar de la cuarta a la decimocuarta posición, pero a poco más de tres décimas de segundo del registro de Pasino pues hasta dieciocho pilotos acabaron en una diferencia horaria inferior al medio segundo.

Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) fue de los primeros que mejoró su tiempo del primer día y pasó de la decimoquinta a la quinta posición y ya en el tramo final de la tercera sesión ascendió hasta la segunda plaza a poco más de una décima de segundo del italiano Pasini y demostrando su constante progresión a lo largo de cada una de las tandas de pruebas libres.

Xavier Vierge (Estrella Galicia 0'0 Kalex) fue otro de los pilotos que mejoró notablemente pues pasó de la decimoctava posición de ayer a la cuarta, por delante del suizo Thomas Luthi (Kalex), uno de los principales rivales en la pelea por el liderato del campeonato junto a Alex Márquez. Jorge Martín (KTM), octavo, también logró el pase a la segunda clasificación directa, como Augusto Fernánde (Kalex), noveno, y Jorge Navarro, a pesar de no mejorar su tiempo, en tanto que Iker Lecuona (KTM) tendrá que pasar por la primera clasificación.

Clasificación oficial de entrenamientos libres:

-- Moto2 (25 vueltas, 107,950 kmts.): Segunda clasificación directa

.1. Mattia Pasini (ITA/Kalex) 1:28.811 a 175,0 km/h.

.2. Alex Márquez (ESP/Estrella Galicia 0'0 Kalex) 1:28.919

.3. Enea Bastianini (ITA/Kalex) 1:28.949

.4. Xavier Vierge (ESP/Estrella Galicia 0'0 Kalex) 1:28.986

.5. Thomas Luthi (SUI/Kalex) 1:28.988

.6. Brad Binder (AFS/KTM) 1:29.029

.7. Marcel Schrotter (GER/Kalex) 1:29.032

.8. Jorge Martín (ESP/KTM) 1:29.054

.9. Augusto Fernández (RESP/Kalex) 1:29.081

10. Tetsuta Nagashima (JPN/Kalex) 1:29.083

11. Lorenzo Baldasarri (ITA/Kalex) 1:29.094

12. Remy Gardner (AUS/Kalex) 1:29.117

13. Somkiat Chantra (THA/Kalex) 1:29.141

14. Jorge Navarro (ESP/Speed Up) 1:29.162

Primera clasificación

17. Iker Lecuona (ESP/KTM) 1:29.246