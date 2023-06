Öncu estrena su palmarés en Sachsenring

El piloto turco Deniz Öncü (KTM) ha estrenado su casillero de victorias en el Mundial tras sorprender al japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) en la última curva de la última vuelta de la carrera de Moto3 del Gran Premio de Alemania, séptima prueba del Campeonato del Mundo de motociclismo, mientras que Dani Holgado (KTM) ha cerrado el podio y afianza su liderato.

Another #Moto3 thriller in full swing! ??@Denizoncu53 claims his maiden win ahead of @AyumuSasaki1 and Championship leader @DanielHolgado96 ????#GermanGP ???? pic.twitter.com/96JQn5Yvyu