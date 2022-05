Ai Ogura se lleva un triunfo marcado por la hazaña de Arón Canet

El japonés Ai Ogura (Kalex) logró su primera victoria en el campeonato del mundo al vencer el Gran Premio de España de Moto2 en el circuito "Ángel Nieto" de Jerez de la Frontera, en donde el español Arón Canet (Kalex) consiguió un merecido podio tras ser segundo, a pesar de competir tras ser intervenido quirúrgicamente del brazo izquierdo hace apenas unos días.

El líder del mundial, el italiano Celestino Vietti (Kalex), continúa primero a pesar de haber finalizado en la sexta posición la carrera andaluza, por detrás de Augusto Fernández (Kalex) y el alemán Marcel Schrotter (Kalex).

A century of points for Celestino Vietti at the top of the standings! ?? But @AiOgura79 's win brings him closer to the championship leader! ?? #Moto2 | #SpanishGP ???? pic.twitter.com/bNthIr5ijB

Canet supo sobreponerse al dolor de su mano izquierda, en la que salió infiltrado para aguantar el dolor y pelear en todo momento con las posiciones de cabeza, con un sólido líder, por entonces, en la figura del japonés Ai Ogura, que no había ganado nunca una carrera del campeonato del mundo de motociclismo, a pesar de llevar cuatro temporadas en el mismo.

Ogura, Canet y Arbolino se distanciaron con solvencia de Augusto Fernández y Celestino Vietti, que eran sus inmediatos perseguidores pero a más de tres segundos. Ese fue el "guión" de la carrera, con el trío mandando con solvencia, sin adelantamientos que ralentizasen su ritmo, hasta que a siete vueltas del final un "susto" de Canet permitió al japonés abrir un hueco ya insalvable camino de su primera victoria en el mundial, en tanto que el español se las tuvo que ver con el italiano hasta la bajada de la bandera de cuadros.

People asked is he could do it and he answered with, Ai I can! ??



Congratulations to @AiOgura79 on a brilliant maiden #Moto2 victory! ??#SpanishGP ???? pic.twitter.com/fj2dHRD6VS