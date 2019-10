Marc Márquez, en Tiempo de Juego: "Ahora mismo del 0 al 10...soy feliz un 11"

Hablamos en Tiempo de Juego con Marc Márquez, horas después de conseguir su octavo título del mundo de motociclismo: “No nos tenemos que acostumbrar a esto y hay que celebrarlo de la mejor manera”.

Márquez reconoció lo feliz que está tras este nuevo título, el sexto en MOTO GP, y ganado después de conseguir la victoria en el GP de Tailandia: “De 0 a 10, mi grado de felicidad es 11. He trabajado todo el año, la felicidad es máxima. Si ganas a lo campeón, hay que ganar ganando. Empezamos con una caída muy fuerte pero queríamos ganar. La adrenalina de jugarte un título te hace olvidar esas magulladuras”.

Sobre el futuro y los números que le sitúan a un título de Valentino Rossi y a dos de Agostino: “No hay que poner ningún límite ni ningún techo, hay que aprender de la temporada para mejorar, siempre salen rivales nuevos. El año que viene volveremos a ir a por el título. En diez años intentaré seguir compitiendo, pero nunca me he marcado ningún número ni ningún nombre porque eso sería una obsesión y las obsesiones no son buenas. Hay que vivir el presente y disfrutarlo”.

Por último, Márquez reconoció que este campeonato ha sido su mejor año por lo sólido que ha sido: “Este campeonato ha sido en el que he estado más sólido. En 2014 gané muchas carreras pero no era tan sólido. Será difícil igualar este año”.