Motociclismo/GP P.Bajos.- Jorge Martín: "Estoy contento en Ducati y no veo razón para cambiar"

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Ducati) aseguró estar "contento" en el equipo Prima Pramac Racing y no tener voluntad alguna de cambiar de aire para el Mundial 2024, y menos ahora que acumula 6 podios en las últimas citas.

"Estoy contento donde estoy y no veo ninguna razón por la que cambiar. Tengo una moto de fábrica y un equipo de fabrica que me está apoyando y siento que en 2024 debería seguir igual", aseguró Martín, ganador del pasado Gran Premio de Alemania.

Martín aseguró haber "disfrutado muchísimo" estos días después de la victoria. "No he podido celebrarlo demasiado, ya pensaba en Assen. Quiero hacerlo de la mejor manera antes del parón veraniego y espero esta ahí en el podio, y ser tan constante como en las últimas citas", auguró.

Eso sí, Assen es uno de los circuitos favoritos de Pecco Bagnaia (Ducati), vigente campeón del mundo y líder del presente campeonato con 16 puntos más que Martín, segundo. "Cuando éramos compañeros y yo no podía competir en Assen, me dijo que iba a ganar. Es uno de sus circuitos. Yo me siento fuerte y llegamos en buen momento", recordó.

"Aún no, ya llevo pidiendo un carenado dos años. No me han dado, supongo que a Pecco sí. Solo quiero guardarlo en casa, no darlo a ningún otro equipo", aseguró bromista sobre la petición de llevarse la moto ganadora del pasado Gran Premio a casa.