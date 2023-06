Motociclismo/GP Italia.- Marc Márquez: "Afortunadamente no me he lesionado"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha lamentado su caída durante el Gran Premio de Italia, que le ha impedido terminar la carrera y sumar puntos, sobre todo porque se sentía "cómodo y no estresado", pero ha asegurado que al menos no se ha "lesionado".

"Hoy estaba rodando muy bien y con algo de margen, me sentía cómodo y no estresado. He visto que Bagnaia y Martín se habían escapado, así que me he centrado en mantenerme con Marini en ese grupo e intentar alcanzar mi objetivo de estar entre los seis o siete primeros", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera relató cómo se produjo el incidente. "He tenido un susto en la curva 10 de la primera vuelta y luego otra vez entrando en la última curva antes de caerme. Ahora tenemos que seguir mejorando y trabajando. Afortunadamente no me he lesionado y tenemos otra carrera la semana que viene, así que tendremos otra oportunidad de seguir trabajando", concluyó.