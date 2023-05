Miller, Lowes y Masià dominan en la primera toma de contacto con Le Mans

En la categoría reina, Miller fue el gran dominador en Le Mans después de comandar la tabla de tiempos en las dos sesiones de entrenamientos de este viernes, que se desarrollaron con el cielo parcialmente nublado. Con un 1:30.950 en la tanda de la tarde, el oceánico se garantizó terminar primero el día.

Por detrás, el español Aleix Espargaró (Aprilia), que sufrió una caída en la curva 9, se quedó a solo una décima del piloto 'aussie', con el segundo del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi (Ducati), tercero a dos décimas.

El de Granollers no fue el único que se fue al suelo en el circuito galo, donde Marc Márquez (Repsol Honda) regresó a la acción tras su obligado parón por lesión con una doble caída. Tras caerse por la mañana, volvió a terminar en el asfalto en la curva 9 en la sesión vespertina, aunque su velocidad le dio para finalizar el día octavo, metiéndose en la Q2.

También acabaron en la grava Jorge Martín (Ducati), cuarto este viernes y que perdió el contacto en la curva 10; Joan Mir (Repsol Honda) -decimotercero- y Álex Márquez (Ducati) -décimo-, ambos en la curva 7; y Augusto Fernández (KTM) -decimoquinto-, en la 4.

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), que encabeza la general del Mundial de Pilotos, finalizó noveno, y Raúl Fernández (Aprilia), que intentó correr tras su operación del síndrome compartimental en el brazo derecho, no se sintió cómodo durante los primeros libres y abandonó el Gran Premio.

Moto2

En Moto2, el murciano Pedro Acosta (Kalex), actual colíder de la categoría junto al italiano Tony Arbolino (Kalex) -séptimo en la combinada este viernes-, se quedó a solo cinco milésimas del dominador del día, el británico Sam Lowes (Kalex), mientras que el también español Alonso López (Boscoscuro) finalizó tercero a ocho centésimas del inglés.

Un 1:36.178 valió a Lowes, a pesar de sufrir dos caídas en la primera tanda de entrenamientos, para dominar el día, en el que Albert Arenas (Kalex) y Manu González (Kalex) consiguieron meterse en el 'Top 10', noveno y décimo respectivamente. Además, Sergio García Dols (Kalex) concluyó duodécimo en la combinada, justo por delante de Arón Canet (Kalex).

Moto3

Por último, en la cilindrada pequeña, Jaume Masià (Honda) estableció el mejor tiempo de la jornada, ya con el reloj a cero, para comandar el 'podio' del día por delante del japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) y del también español Xavi Artigas (CFMoto).

Después de que el piloto nipón estableciese el tiempo de referencia en la primera sesión, el balear, cuarto de la general de pilotos, se sacó un 1:41.846 que le valió para ser el más rápido del viernes en el trazado francés. Mientras, el líder de Moto3, el español Dani Holgado (KTM), cerró el 'Top 5' de la combinada por detrás del italiano Romano Fenati (Honda), con José Antonio Rueda (KTM) e Iván Ortolá (KTM) justo por detrás, sexto y séptimo respectivament