Masiá se mete en problemas en su primer match ball; Joe Roberts firma una pole sorpresa

El piloto español Dani Holgado (KTM) ha conquistado este sábado la pole para la carrera de Moto3 del Gran Premio de Catar, decimonovena y penúltima cita del Mundial de motociclismo, mientras que el líder, el también español Jaume Masià (Honda), partirá décimo en su primer 'match ball' por el título.

Con un crono de 2:04.742, el de Alicante, cuarto en la general a 41 puntos del de Algemesí, apura sus ínfimas opciones por el campeonato con la segunda pole de su vida -tras la conseguida en Austria 2022- y la primera del año. Junto a él, arrancarán en primera fila el brasileño Diogo Moreira (KTM) y el turco Deniz Öncü (KTM).

Remarkably, that's @daniholgado96's first pole position of the season! ??



He is still in this title fight and he's given himself the best possible chance at keeping his title dreams alive! ?? #QatarGP ???? pic.twitter.com/e9EsqGZx2p