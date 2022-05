Márquez: "He visto que no estamos para luchar por el Mundial"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), decimoquinto el primer día de entrenamientos en el Gran Premio de Francia de MotoGP se da un "baño de realidad" y asegura que "por mucho que quiera" no está "para luchar por el mundial".

"Antes de empezar la temporada, cuando entrenas, es con la intención de conseguir un título, pero cuando empiezan las carreras los rivales te van poniendo en tu sitio y es ahí cuando tienes que saber entender a qué puedes optar. Lo intenté, tuve la lesión de la vista, luego volví en Austin, y en estas tres carreras, Austin, Portimao y Jerez, he visto que no estamos para luchar por el Mundial", reconoce sincero Marc Márquez.

"Por mucho que quiera, no estamos para luchar por el Mundial hay que entender y marcarse objetivos realistas y no te puedes marcar el objetivo de ganar una carrera cuando te está costando entrar en el 'top diez' ya que sería frustración tras frustración, por eso hay que coger objetivos realistas para tener pequeñas motivaciones, como el cuarto de Jerez que fue celebrado porque era un objetivo realista y lo pudimos conseguir", explica el piloto de Repsol.

"Se celebró porque necesitamos celebrar cosas y coger esas pequeñas motivaciones para seguir empujando, y si consigo un podio, se va a celebrar, y ojalá pueda hablar de victorias en un futuro, pero ahora, hoy en Le Mans, y ya lo dije en Jerez, no estamos para hablar de recuperar puntos al líder; estamos para seguir evolucionando y ver si podemos estar lo antes posible hablando de victorias, ritmo e intentando ir un poco más", continuó elpiloto ocho veces campeón del mundo.

"Que si la moto iba mejor el año pasado, sí o no, la cosa es que el año pasado las carreras eran 15 ó 20 segundos más lentas. La moto va mejor este año, pero los otros han dado otro paso y tenemos que seguir mejorando", recalcó Marc Márquez.

Una vez más Marc Márquez salvó un par de caídas en cada sesión, que explicó así: "las salvadas de hoy, son salvadas y todo ayuda, pero la he salvado con la rodilla y el codo no ha tocado el suelo. La salvada real ha sido la del segundo libre, porque la trabajas con el cuerpo. La del FP1 ha sido más de suerte, porque me he quedado encima de la moto en el piano y cuando he ido otra vez del piano al asfalto es cuando se ha levantado la moto".

"Nuestra posición era estar octavo, noveno o décimo pues con neumáticos usados estábamos allí, pero con nuevos no hemos mejorado la vuelta y la mejor vuelta ha sido con un medio de doce o trece vueltas, por lo que a ver si mañana podemos aprovechar bien el blando y dar un paso; no estaremos de los cinco primeros, pero de los diez primeros sería un buen resultado", aseguró el piloto de Repsol, quien también habló de su contrato y su situación con Honda.

"Siempre me he sentido bien en Honda, cuando ganaba, pero me han hecho sentir muy bien cuando he estado lesionado. Me han respetado muchísimo y, si tuviese que renovar este año, el primero con el que hablaría sería Honda, porque lo que me han respetado durante la lesión es algo que pocas fábricas lo hacen. Volvería a dar prioridad a Honda", aseguró sin dudar Marc Márquez.

"Yo estoy tranquilo con ellos y creo que ellos conmigo y ahora estamos trabajando para que lleguen los resultados ya que el contrato de cuatro años se firmó para ganar cuatro años, no para estar lesionado o estar en dificultades en tantas carreras, así que esperemos que si no es este año, que es difícil, llegue el año que viene", explicó el piloto.