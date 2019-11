Márquez: "Sé que mi hermano y Honda han estado trabajando, pero hay tres nombres"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha reconocido que ha habido conversaciones de su hermano Àlex con Honda, en relación al posible relevo de Jorge Lorenzo en el equipo de MotoGP, pero ha afirmado que existían "tres nombres" y que "no hay nada hecho".

"No hay nada hecho, la gente habla mucho. Yo me he centrado en mi Gran Premio, esta carrera era importante. Sé que Emilio -Alzamora-, mi hermano y Honda han estado trabajando en ello, pero no sé. Yo sé que había tres nombres y esta es la última información que he tenido. Me he centrado en hacer lo mío porque el campeonato de equipos era importante para Repsol", señaló en declaraciones a DAZN.

Además, el de Cervera lamentó que su compañero Jorge Lorenzo, decimotercero en Cheste, no se haya podido despedir del Mundial con un buen año. "Jorge no se merece este año como su retirada, no demuestra lo que ha sido para el motociclismo español y lo que ha sido su carrera deportiva. Ha sufrido mucho, la decisión que tomó tiene mucho valor, representa a un verdadero campeón; cuando ves que no te sale, no tiene sentido. Le deseo lo mejor para su futuro", subrayó.

Por otra parte, el piloto catalán se mostró "muy contento" de poder acabar el año "de esta forma". "Ha sido un año increíble, muy difícil de igualar y de mejorar; todo el equipo ha trabajado muy bien. Es la guinda del pastel poder conseguir el título de equipos, todo el Repsol Honda se lo merecía", indicó.

"Me siento orgulloso sobre todo de la estabilidad. En 19 carreras cada vez es más difícil mantener siempre la misma intensidad, la concentración y el enfoque, porque somos humanos y a veces quieres bajar un poco el listón. Si lo bajas, sabes que te van a pasar por encima. Todo el equipo hemos mantenido el listón arriba sin quemarnos", concluyó.