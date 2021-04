Marc Márquez supera la revisión médica y correrá en Portugal

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda Team) estará este fin de semana en el Gran Premio de Portugal, tercera cita del Mundial que se disputa en el Autódromo Internacional do Algarve, tras recibir el visto bueno de los médicos y obtener el "apto".

"Una vez superada la revisión médica, Marc Márquez está confirmado oficialmente para el Gran Premio de Portugal", anunció el Repsol Honda Team en sus redes.

Medical check passed! FIT to race! ✅



The comeback is officially on! ��#MarcReturns | #PortugueseGP ���� pic.twitter.com/9qduk1YmLJ