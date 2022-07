Marc Márquez sigue dando pasos hacia su recuperación: "Adiós cabestrillo"

El piloto español del Repsol Honda Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, comenzará a someterse a sesiones de fisioterapia seis semanas después de operarse el brazo derecho en Estados Unidos, y ha dado "un paso importante" en su proceso de recuperación para regresar a los circuitos.

Adiós cabestrillo! La revisión fue muy bien, empezamos recuperación. Sin pausa pero sin prisa ????

Bye sling! The medical check went very well, let's start the recovery. Slowly but surely ???#MM93pic.twitter.com/ovjf4PQ799