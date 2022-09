Marc Márquez: "Me siento bien físicamente, quiero disfrutar el regreso a Japón"

El piloto español del Repsol Honda Marc Márquez reconoció su "buen" estado físico después de su regreso tras lesión en el pasado Gran Premio de Aragón, por lo que ahora espera seguir en su camino hacia la "recuperación total" en Japón, la carrera de "casa" que regresa a la MotoGP en la decimosexta prueba del Mundial de motociclismo.

"Estoy muy emocionado de volver a Japón, es la carrera de casa de Honda. Me siento bien físicamente después de Aragón. Vamos a disfrutar de un fin de semana de regreso a Japón y a seguir trabajando en nuestro camino hacia la recuperación total y el desarrollo de la moto", explicó el ocho veces campeón del mundo en declaraciones facilitadas por su equipo.

After three long years, we are finally home! We can't wait to see all the Honda fans at the #JapaneseGP ????



?? "Let’s enjoy a weekend back in Japan" @marcmarquez93



?? "The atmosphere is always incredible in Japan" @polespargaro



?? https://t.co/YyBHTBGMNQpic.twitter.com/dBZGXWI5NE