Marc Márquez estará entre dos y tres meses más de baja y dice adiós al Mundial

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vigente campeón del mundo de MotoGP, estará de baja al menos dos o tres meses, hasta que esté recuperado al cien por cien, según confirmó este sábado su equipo.

"El campeón del Mundo de MotoGP y su equipo, Honda Racing Corporation (HRC), tras estudiar y contrastar con diferentes especialistas el alcance de la fractura en el húmero del brazo derecho que sufrió el pasado 19 de julio durante el Gran Premio de España, han decidido modificar el plan previsto de recuperación", destaca el equipo en una nota de prensa.

"El objetivo tanto de Márquez como del equipo Repsol Honda es el de regresar a la competición cuando el brazo esté totalmente recuperado, y se estima que necesitará entre dos y tres meses antes de poder subirse de nuevo a su RC213V", añade.

"HRC no se marca un gran premio concreto para el regreso del actual campeón del mundo y seguirá informando sobre la evolución de su recuperación", agrega el equipo Repsol Honda.

Alberto Puig, el director deportivo del equipo, manifestó: "Se ha hablado mucho sobre la recuperación de Marc y de los plazos, pero nosotros desde el primer momento, tras la segunda operación, hemos dicho que el único plazo que existe es el de que esté recuperado al cien por cien de su lesión".

"No queremos precipitarnos. Cuando Marc se encuentre en condiciones de volver y competir como él sabe, entonces pensaremos en el siguiente objetivo", afirmó Puig.

