Marc Márquez: "He cometido un gran error"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que cometió "un gran error" este domingo al irse al suelo cuando tenía controlada la carrera en el Gran Premio de Las Américas, una caída que le costó el liderato del Mundial, pensando eso sí en "volver más fuertes" en Jerez.

"Hemos hecho seis años maravillosos aquí, pero hoy he cometido un gran error. Cuando he llegado al box, he pedido perdón al equipo y ahora quiero disculparme con los aficionados, porque ha sido mi culpa", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera, que pasa a ser cuarto en la general, se fue al suelo cuando tenía cuatro segundos ya de colchón, lanzado a por lo que hubiera sido un siete de siete en victoria en Austin. "Es distinto equivocarse cuando luchas por una quinta posición que cuando lo haces por ganar, el nivel está ahí", afirmó.

"Solo estamos a nueve puntos del liderato. Es verdad, hemos cometido un error, pero somos humanos y esto puede pasar. Debemos aprender de ello y entenderlo, para volver más fuertes en Jerez", añadió.