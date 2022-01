Marc Márquez avanza en su recuperación y vuelve a subirse a una moto

El español Marc Márquez, ocho veces campeón mundial, se sometió el pasado lunes a una revisión oftalmológica con el Dr. Sánchez que confirmó una clara mejoría en su diplopía, visión doble, que se produjo en octubre tras una caída en un entrenamiento preparatorio del GP de Algarve. Dicha evolución hizo que el piloto del equipo Repsol Honda recibiese la autorización para entrenar en moto y la disciplina que eligió Marc fue la de motocross.

¡Después de 3 meses, primer día en moto disfrutando como un niño!??

After three months, first day on a motorbike enjoying like a child! #MM93pic.twitter.com/v1wYlILawN