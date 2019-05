Lorenzo: "Mi ritmo no está tan lejos de todo el mundo"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ha asegurado no estar contento con haber logrado el vigésimo mejor tiempo tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, que se disputa en el circuito de Mugello, pero ha puntualizado que ha puesto el neumático duro y no el blanco y que su ritmo "no está tan lejos" de los de cabeza.

"Mi ritmo no está tan lejos de todo el mundo, pero tenemos que mejorar nuestro tiempo a una vuelta. Creo que con un neumático nuevo, podríamos haber terminado entre los diez primeros. Veremos mañana", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Lorenzo cree que trabajar con la goma dura le puede venir bien para este sábado y que además, en cuanto a ritmo de carrera, es bueno y no tan alejado de los mejores cronos como así ha sido a una única vuelta.

"Evidentemente no podemos estar contentos terminando vigésimos, no es una buena posición. Pero al final del FP2 todo el mundo ha montado un neumático blando y yo he seguido trabajando con el duro, porque creo que lo podremos aprovechar más mañana por la mañana", comentó el mallorquín.