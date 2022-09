Kazajistán entra en el calendario de MotoGP para 2023

Kazajistán formará parte del calendario del campeonato de motociclismo a partir de 2023, en un nuevo acuerdo donde el paddock visitará el Sokol International Racetrack durante las cinco próximas temporadas, según ha confirmado la MotoGP este martes.

A new country ?

A new challenge ?#MotoGP will race in Kazakhstan in 2023! ??#KazakhstanGP ???? | ??https://t.co/9mYctzt4rg