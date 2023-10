Jorge Martín aprieta el Mundial tras su victoria en la carrera al sprint

El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha firmado este sábado la pole y la victoria en la carrera al esprint de MotoGP en el Gran Premio de Japón, decimocuarta prueba del Mundial de motociclismo, un excelente resultado que le permite quedarse a solo ocho puntos del líder de la categoría, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), y que le ofrece la posibilidad de asaltar la general el domingo.

