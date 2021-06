El GP de Japón no se disputará en 2021; el de Las Américas se correrá el 3 de octubre

El Gran Premio de Japón se cayó finalmente del calendario del Mundial de Motociclismo de la temporada 2021, mientras que el de Las Américas se confirmó para inicios de octubre, lo que provocará el retraso del de Tailandia.

Según anunció este miércoles la web del campeonato, la cita que debía de disputarse en el trazado de Motegi no se llevará "debido a las dificultades derivadas de la pandemia", lo que supone el segundo año consecutivo que no estará en el calendario.

