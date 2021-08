Fenati, primera 'pole' desde 2017

El piloto italiano Romano Fenati (Husqvarna) ha logrado la pole para la carrera de Moto3 del Gran Premio de Austria, undécima cita del Mundial de motociclismo, en una primera fila en la que le acompañará Jeremy Alcoba (Honda), mientras que el líder del campeonato, Pedro Acosta (KTM), comenzará séptimo en busca de su segunda victoria consecutiva en el trazado austriaco.

Rompiendo el récord absoluto de la pole firmado por Joan Mir en 2016, Fenati se llevó su quinta primera posición de salida de su carrera, encabezando una primera línea donde también estarán el japonés Tatsuki Suzuki (Honda) y Alcoba, segundo y tercero respectivamente. "Ahora estoy aprendiendo a ser piloto de sábados, tengo que mejorar los domingos. Estoy supercontento", declaró el catalán a DAZN. En el Red Bull Ring de Spielberg, el japonés Tatsuki Suzuki (Honda) se puso pronto al frente de la tabla de tiempos de la definitiva Q2, mientras el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (Honda), que saldrá desde el 'pitlane' por conducción temeraria durante los terceros libres, unía a la mala noticia una caída en los primeros minutos.

?? @RomanoFenati grabs rare pole for @Max_Racing_Team!@TatsukiSuzuki24 will line up second despite his misfortune in Q2! ??#Moto3 | #AustrianGP ???? pic.twitter.com/NAFHJWUzoX