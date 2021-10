Márquez manda en el primer día en Austin

Los españoles Marc Márquez y Raúl Fernández, en MotoGP y Moto2, respectivamente; y el checo Filip Salac, en Moto3, han dominado la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de las Américas, decimoquinta cita del Mundial de motociclismo.

En la categoría reina, el de Cervera reinó en una jornada matinal pasada por agua, con la pista encharcada, y se mantuvo al frente de la tabla de tiempos por la tarde, con el trazado ya totalmente seco. Su 2'04.164 en la segunda tanda le bastó para coronarse como el más veloz del viernes y para apuntar a la pole, que ya ha conseguido siete veces en Texas.





Tras él, el australiano Jack Miller supo mantener su regularidad para concluir la jornada de entrenamientos segundo, mientras que el líder del Mundial, el francés Fabio Quartararo, solo pudo ser decimoquinto en mojado y tuvo que mejorar en la sesión vespertina para terminar tercero en la combinada de tiempos.

El español Pol Espargaró también subió posiciones por la tarde y fue cuarto, con Jorge Martín y Àlex Rins, séptimo y noveno respectivamente, colándose en el 'Top 10' de la jornada en Austin, en la que los baches volvieron a ser el principal escollo de los pilotos.





RAÚL FERNÁNDEZ Y SALAC COMANDAN EN MOTO2 Y MOTO3

En Moto2, el español Raúl Fernández volvió a demostrar su gran estado de forma y comandó las dos sesiones celebradas en la categoría intermedia. El 'rookie' madrileño, ganador en Misano, sigue pisando los talones al hombre en el liderato, el australiano Remy Gardner, que a pesar de todo terminó segundo la jornada.









Por último, en Moto3, el checo Filip Salac lideró la jornada en Austin por delante de los italianos Niccolò Antonelli, que marcó el mejor tiempo por la mañana, y Dennis Foggia (Honda), que continúa en plena forma tras ganar en Aragón y Misano.