Ducati arrasa en el primer día de test en Sepang

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Ducati) fue el más rápido este viernes en el primero de los tres días de test oficial de pretemporada de MotoGP, que tienen lugar en el Circuito Internacional de Sepang (Malasia), en una jornada que Ducati dominó a excepción del segundo puesto que logró Maverick Viñales con su mejorada Aprilia.

Del 'Top 5' de mejores tiempos en este arranque de pretemporada, cuatro motos tenían sello de Borgo Panigale. Tras Bezzecchi el segundo mejor crono lo firmó Viñales, a 130 milésimas del 1:58.470 del italiano del Mooney VR46 Racing Team, pero el resto fueron Ducatis, la gran dominadora de la jornada.

