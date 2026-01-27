El término 'tren', nuevo campo de batalla político tras la tragedia de Adamuz

En la sección 'Traficantes de Palabras' del programa Herrera en COPE, la periodista Marta San Miguel ha reflexionado junto a Jorge Bustos sobre cómo muchas palabras, aunque no sean polisémicas, pueden ser manipuladas para convertirse en un arma política. San Miguel comienza su intervención con una advertencia para los escritores, extensible a la comunicación en general: "los escritores deberían tener alergia a las frases hechas".

La periodista detalla que el uso de clichés como "llueve a mares", "hay un silencio atronador" o que un personaje "llora desconsoladamente" es una señal de agotamiento creativo. San Miguel confiesa que a veces se le cuelan estas expresiones al escribir, comparándolas con "las moscas en verano", a las que "por desgracia te acostumbras a ellas y no las ves".

El 'tren' como arma política

Esta reflexión sobre los lugares comunes del lenguaje sirve para analizar la actualidad, donde "también zumban las frases hechas, sobre todo últimamente cuando le ponen a todo la palabra tren". Expresiones como "subirse al tren del progreso" o "al tren ganador", habituales en charlas motivadoras, son para San Miguel "la salida fácil cuando no sabes qué decir". Por ello, lamenta, "nos toca aguantar que se use estos días la palabra tren como un arma política, cuando en realidad es un PIB encubierto".

EFE Trabajos de retirada de las vías de los vagones del Iryo, este sábado en Adamuz

Según la colaboradora de COPE, el estado de las infraestructuras de un país es un indicador que va más allá del tiempo de los desplazamientos. En su opinión, este factor "mide nuestra competitividad, mide nuestro desarrollo, nuestro progreso, nuestra solidaridad".

Un tren siempre será un lugar donde uno debería de sentirse a salvo" Marta San Miguel

Frente al uso del término para "tumbar gobiernos o defender ministros", San Miguel reivindica el significado más fundamental del concepto. La periodista concluye su análisis afirmando que, en última instancia, "un tren siempre será un lugar donde uno debería de sentirse a salvo", y destaca que ese es "el único tren al que España debería de subirse".