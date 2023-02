Ducati y Aprilia meten miedo en el cierre del test de Sepang

El piloto italiano Luca Marini (Ducati) ha sido el más rápido este domingo en la tercera y última jornada del test oficial de pretemporada de MotoGP en el Circuito Internacional de Sepang, en la que el 'Top 9', formado exclusivamente por motos de Ducati y Aprilia, estuvo separado por menos de medio segundo.

El hermano de Valentino Rossi, piloto del equipo satélite de Ducati Mooney VR46 Racing Team, comandó la tabla de tiempos con un crono de 1:57.889, con el que superó por 80 milésimas al vigente campeón del mundo, el también italiano Francesco Bagnaia (Ducati), mientras que el español Maverick Viñales (Aprilia) completó el 'podio' del día.

