Dovizioso no seguirá en Ducati en 2021

El piloto italiano de MotoGP Andrea Dovizioso no continuará con Ducati en 2021, después de no fructificar las negociaciones que durante meses han mantenido ambas partes para llegar a un acuerdo para prolongar el contrato que expira este año.

El representante de 'Dovi', Simone Batistella, informó de los planes del piloto durante el Gran Premio de Austria, quinta cita del Mundial de motociclismo. "Le hemos comunicado a Ducati que Andrea no tiene intención de continuar los próximos años, que ahora quiere concentrarse en las próximas carreras, pero que no se dan las condiciones para continuar juntos", explicó.

BREAKING: @AndreaDovizioso will not continue with Ducati past 2020! ��#AustrianGP ���� pic.twitter.com/zTGWiyAWAq