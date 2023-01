Dani Pedrosa volverá a correr en 2023

KTM ha presentado este jueves sus motos para la temporada 2023 de Moto GP y a sus pilotos oficiales, Jack Miller y Brad Binder. Y ha dado la sorpresa al anunciar el regreso de Dani Pedrosa a la competición. El piloto español volverá a correr con el equipo austríaco en el Gran Premio de España en el circuito de Jerez que se celebrará en el mes de abril.

It’s happening. @26_DaniPedrosa set for 2023 @MotoGP race onboard the KTM RC16 at the #SpanishGP. ??



?? | https://t.co/hfQY4CJ60kpic.twitter.com/6rfNpXZ1Qz